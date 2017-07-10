إيناسيو: مباراة أهلي طرابلس كانت صعبة.. ولم أُبلغ بـ«الإقالة»

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أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك أن مباراة أهلي طرابلس كانت صعبة، وكانت لديه مشكلة في التشكيل، وأضاف أنه قدم مباراة جيدة في البداية وأحرز هدف مبكر، وبعدها أهدى الزمالك المنافس مفتاح العودة بركلة جزاء وطرد.

وأضاف المدرب أن الفريق حاول العودة للمباراة وتحقيق الفوز، ولكنه لم ينجح في تحقيق ذلك، وأبدى المدير الفني امتنانه للجماهير، موضحًا أن الفريق حاول بعشرة لاعبين تحقيق الفوز لكنه لم يتمكن من ذلك.

وفيما يخص الهدف الثاني لأهلي طرابلس، أكد أن الكرة من هجمة مرتدة في ظل النقص العددي للفريق، وهذا يحدث في كرة القدم.

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وأشار إلى أنه لم يتم إخطاره حتى الآن بقرار الإقالة وعلق قائلا : "مصاصوا الدماء سيبدأون في الكلام".

وأوضح المدير الفني للزمالك أن الفترة التي قضاها مع النادي حتى الآن قليلة، كي يتمكن من إعداد فريق كبير للمنافسة على البطولات الكبرى.

وأوضح أن من يعتقد أن يفعل المعجزات في وقت قليل، سيقع في المستقبل ورفض الحديث عن تقصير بعض اللاعبين في الإعلام.