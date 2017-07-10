طلعت يوسف: البداية كانت غير موفقه.. وطرد «الونش» أعاد الثقة

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أعرب طلعت يوسف، المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بتأهل فريقه إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال طلعت يوسف، في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة أن بداية المباراة لفريقه كانت غير موفقه وعامل الخبرة كان سبب رئيس لإرتباك الفريق في بداية المباراة مما ترتب عليه الهدف الأول لنادي الزمالك.

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وأضاف يوسف أن اللاعبين لا يمتلكون الخبرات ولأول مرة يخوضون مباراة جماهيرية مثل هذه المباراة، مشيرًا إلى أن طرد محمود الونش كانت بداية استعادة الثقة، ولكن كان له عامل سلبي وإيجابي على اللاعبين، وشعورهم أن الأمور ستكون سهلة.

وتابع المدير الفني للفريق الليبي أن الفريق كان بإمكانه أن يفوز بنتيجة عريضة في حالة استغلال الفرص بعد طرد "الونش".