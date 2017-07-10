بالأسماء.. مرتضى منصور يكشف: 10 لاعبين لا مكان لهم في الزمالك

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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن رحيل نحو 10 لاعبين عن الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنهم لا يصلحون لارتداء القميص الأبيض.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأحد، من برنامج «مساء الأنوار» الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة ON sport، أن الراحلون هم: مصطفي فتحي، وعلي فتحي، ومحمود حمدي «الونش»، وأسامة ابراهيم، وستانلي اوهايتشي، ومايوكا، وأحمد جعفر، بالإضافة إلى 3 لاعبين آخرين بمنطقة منتصف الملعب.

وودع الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة.

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