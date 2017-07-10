«رقم قياس لمرسي والهدف الـ11».. ملامح من مباراة الزمالك وأهلي طرابلس

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حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة يصل الزمالك إلى النقطة السادسة في المركز الثالث ويودع المسابقة، بينما يصل أهلي طرابلس إلى 9 نقاط في المركز الثاني ويصعد إلى دور الثمانية رفقة فريق اتحاد العاصمة الليبي الذي يحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة.

ويستعرض لكم «التحرير» في التقرير التالي أبرز ملامح اللقاء

- الهدف الـ11

نجح فريق أهلي طرابلس الليبي في تسجيل هدفين في شباك أحمد الشناوي، ليصل عدد الأهداف التي أسقبلها الفريق الأبيض خلال مسيرته في البطولة إلى 11 هدفًا.

- التعادل الثالث

قاد إيناسيو الزمالك في 6 مباريات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في 3 وخسر في مبارتين، وجمع إيناسيو مع الزمالك 6 نقاط وفقد 12 في 6 مباريات، بالفوز على كابس يونايتد الزيمبابوي بهدفين دون رد، وتعادل في مباراتين أمام كل من أهلي طرابلس الليبي دون أهداف، واتحاد العاصمة الجزائري بهدف لكل فريق، وفي مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة تلقى الزمالك الهزيمة بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر اليوم من فريق كابس يونايتد بنتيجة 3-1، وتعادل امام أهلي طرابلس بنتيجة 2-2.

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- رقم قياسي لباسم مرسي

استطاع باسم مرسي أن يسجل الهدف الأول للزمالك، والثامن له خلال مسيرته مع الفريق هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 48 هدفًا بجميع المسابقات، منذ انضمامه للقلعة البيضاء، وبذلك يكون مرسي أكثر لاعبي الدوري تسجيلًا للأهداف حتى الآن.

- العرضيات

لعب فريق أهلي طرابلس 24 عرضية، منهم 7 مرات بكشل صحيح، فيما لعب الزمالك 17 عرضية منهم 1 صحيحة سجل مكنها باسم مرسي هدف التقدم.

- الطرد الثاني

تلقى محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك ثاني بطاقة حمراء للفريق خلال مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد أن تلقى طارق حامة البطاقة الأولى للفريق أمام اتحاد العاصمة.