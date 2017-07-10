حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها احتجاجات فى تركيا وتجدد التوتر على الحدود بين باكستان والهند، إضافة إلى قصف ضد مسلحي داعش في أفغانستان.

1- الرئيس الألماني يتفقد الوضع في هامبورج بعد شغب قمة العشرين

الرئيس الألماني في شواره هامبورج اليوم (أ ف ب)

وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلى مدينة هامبورج الألمانية من أجل تفقد الوضع بعد أعمال الشغب التي شهدتها المدينة خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين "جي20" على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.

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2- الآلاف من الأتراك يتظاهرون ضد الرئيس التركي

احتجاجات في اسطنبول اليوم (أ ف ب)

قالت متظاهرة تركية مؤيدة للديمقراطية: "لقد سئمنا وتعبنا من الظلم، دعوا المساواة تسود الجميع".

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3- مقتل 7 مسلحين في قصف جوي جنوب شرقي أفغانستان

مقاتلات تابعة لحلف الناتو - أرشيفية (أ ف ب)

لقي سبعة مسلحين حتفهم إثر هجوم جوي بطائرة أمريكية بدون طيار نفذته قوات أمريكية منتشرة في أفغانستان على ما يبدو.

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4- ألمانيا "تبدأ سحب قواتها" من قاعدة أنجرليك التركية

قاعدة أنجيرليك التركية - أرشيفية (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن برلين بدأت سحب قوتها من قاعدة إنجرليك الجوية جنوبي تركيا إلى إحدى المنشآت في الأردن.

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5- باكستان تقدم احتجاجًا لدى الهند بعد سقوط مدنيين عبر الحدود

رئيس الوزراء الباكستاني خلال عرض عسكري - أرشيفية (أ ف ب)

قدمت وزارة الخارجية الباكستانية احتجاجا لدى الهند وحثت نيودلهي على التحقيق بشأن سقوط مدنيين في آزاد جامو وكشمير، بسبب انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار على طول خط المراقبة، طبقا لما ذكرته صحيفة "دون نيوز" الباكستانية.

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