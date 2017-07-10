10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوقت قد حان للتعاون البنّاء مع روسيا، وتوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحسن علاقات بلاده مع أمريكا في عهد ترامب، ونفى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، تقارير حول حدوث اختراق في محادثات تبادل الأسرى مع حركة حماس، وأكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقوف مملكة البحرين إلى جانب مصر، وطالب مارتن شولتس، منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات المقبلة، بتحسين تبادل البيانات في أوروبا عن مرتكبي الجرائم وأعمال العنف.

1- ترامب: حان الوقت للتعاون البنّاء مع روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الوقت قد حان للتعاون البنّاء مع روسيا، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في سوريا كان ضمن الموضوعات التي ناقشها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بهامبورج.

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2- بوتين: ترامب "مختلف جدًا"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هامبورج بألمانيا في 7 يوليو 2017 (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع تحسن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، مضيفًا: "ترامب مختلف جدًا في الواقع عنه في التلفزيون.

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3- موجيريني: الاتحاد الأوروبي يتضامن مع مصر في الحرب ضد الإرهاب

فيديريكا موجيريني رئيس المفوضة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 3 مايو 2017 (أ ف ب)

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا، من الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني، حيث عبرت خلال الاتصال عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في الحرب ضد الإرهاب.

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4- ليبرمان: لم يتم اختراق محادثات تبادل الأسرى مع حماس

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان في ألمانيا في 19 فبراير 2017 (أ ف ب)

نفى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، تقارير حول حدوث اختراق في المحادثات مع حركة حماس بشأن إعادة إسرائيليين وجثث جنود تحتجزهم الحركة في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

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5- تيلرسون: على روسيا المبادرة بنزع فتيل النزاع في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون في واشنطن في 19 أبريل 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون للصحفيين في كييف، إنه يتعين على روسيا المبادرة نحو نزع فتيل النزاع في أوكرانيا.

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6- ملك البحرين: نقف بجوار مصر

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الرياض في 21 مايو 2017 (أ ف ب)

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقوف مملكة البحرين مع مصر وتأييدها لجميع الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأعمال الإجرامية.

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7- العبادي: العالم لم يتصور القضاء على "داعش" بهذه السرعة

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد في 2 أبريل 2017 (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن العالم لم يتصور أن القوات العراقية ستقضي على "داعش" بهذه السرعة.

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8- وزير خارجية إيران: عندما يتحد العراقيون يحققون كل شيء

وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في كابول في 7 مايو 2017 (أ ف ب)

هنأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشعب العراقي وحكومة بغداد بتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم "داعش"، مضيفًا: "عندما يتحد العراقيون سويًا يحققون كل شيء".

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9- منافس ميركل: الاتحاد الأوروبي بحاجة لتحسين تبادل البيانات عن مرتكبي الجرائم

مارتن شولتس، منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات المقبلة في برلين في 6 يوليو 2017 (أ ف ب)

طالب مارتن شولتس، منافس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الانتخابات المقبلة، بتحسين تبادل البيانات في أوروبا عن مرتكبي الجرائم الذين ينتهجون أساليب عنيفة وذلك في أعقاب أحداث الشغب التي صاحبت انعقاد قمة العشرين خلال الأيام الماضية.

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10- سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة: سنزيد الضغوط على الصين لمعاقبة كوريا الشمالية

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في واشنطن في 24 أبريل 2017 (أ ف ب)

قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن بلادها ستزيد الضغوط على الصين لضمان تطبيقها لعقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب تجاربها الصاروخية.

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