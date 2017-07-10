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محاكمة 21 متهمًا بحرق كنيسة كرداسة اليوم

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مصراوي Masrawy

محاكمة 21 متهمًا بحرق كنيسة كرداسة اليوم

12:03 ص الإثنين 10 يوليو 2017

محاكمة 21 متهمًا بحرق كنيسة كرداسة اليوم

كتب - عمرو علي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 21 متهمًا في أحداث اقتحام وحرق كنيسة العذراء مريم بكفر حكيم بمركز كرداسة .

وتعود أحداث هذه القضية ليوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

وكان المستشار أحمد البقلي، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أحال 73 متهمًا إلى محكمة جنايات بالجيزة، لتورطهم في حريق كفر حكيم بكرداسة، يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع مقتل 11 ضابطًا ومجندًا بينهم مأمور مركز كرداسة.

وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، وفقًا لقانون العقوبات ومواد الإرهاب، لإضرامهم عمدًا النيران فى الكنيسة، وترويع المواطنين الآمنين واستخدام القوة المسلحة ضدهم.

كما نسبت التحقيقات للمتهمين تخريب المبنى المعد للعبادة وسرقة محتوياته وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

وأصدرت المحكمة فى أواخر أبريل 2015 حكمًا بالسجن المؤبد بحق 71 متهمًا فى القضية، بينهم 19 متهمًا حضوريا و52 غيابيًا، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين المحكوم عليهم حضوريا وألغت حكم سجنهم.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تهمة الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائرغير مرخصة وأخرى ممنوع ترخيصها والشروع فى القتل، وإضرام النيران عمدًا فى منشأة دينية بكنيسة مريم العذرا بكفر حكيم وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

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