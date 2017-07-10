الكاشف: «سماسرة الهجرة غير الشرعية وجدوا ليبيا بديلًا مناسبًا لسواحل مصر»

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قال محمد الكاشف، الباحث في شئون اللاجئين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن سماسرة الهجرة غير الشرعية وجدوا في ليبيا بديلًا مناسبًا للهجرة إلى أوروبا، خاصة بعد تشديد الرقابة على السواحل المصرية من قبل القوات البحرية.

أضاف الكاشف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، اليوم الأحد، أن هناك موجة من الهجرة غير النظامية من مصر إلى ليبيا للبحث عن فرص عمل في ليبيا، أو البحث عن الهروب إلى أوروبا عبر السواحل الليبية.

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وأكد أن وفاة 19 مصريًا في الصحراء الليبية حادث مؤسف، منوهًا إلى أن المهاجرين ضلوا الطريق في الصحراء، وتوفاهم الله نتيجة عدم قدرتهم على الوصول، لافتًا إلى أن الهلال الأحمر الليبي وجد الجثث جنوب طبرق، وكانوا على مشارف الوصول للمدينة، لكنهم لم يفلحوا في الوصول.