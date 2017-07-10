فيديو| الكنيسي: قطر وتركيا يستخدمان الإعلام لدعم الإرهاب

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قال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، اليوم الأحد، إن المعركة مع الإرهاب طويلة، داعيا إلى توحيد الخطاب الإعلامي بشكل يتناسب مع حجم المخاطر، موضحًا: «الإرهاب ليس من يحمل السلاح فقط، لكنه أيضا من يمول ويساند إعلاميا».

وأضاف الكنيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «دي أم سي»، أن قطر تتخذ فضائية الجزيرة ومشتقاتها؛ لدعم الإرهاب في تركيا وغيرها، مشيرا إلى أن قطر وتركيا يستخدمان الإعلام كسلاح لدعم الإرهاب، مطالبا نقابتي الصحفيين والإعلاميين بمخاطبة الإعلام الرسمي والخاص، في السعودية والإمارات والبحرين؛ لتشكيل لجنة مشتركة لمواجهة إعلام الإرهاب.