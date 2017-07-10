خيري رمضان: «السوس ينخر في الدولة.. وعدم شفافية بمختلف القضايا»

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انتقد الإعلامي خيري رمضان، قرار رفع سعر الفائدة في البنوك، دون إصدار بيان أو تعليق من البنك المركزي، لتوضيح أسباب اتخاذ القرار أو الفائدة التي تعود على المواطن من وراء ذلك، وإن كانت ستسهم في تقليل التضخم أم لا، قائلًا: «يجب أن نشرح للمواطن ما يحدث، خاصة أن رئيس البنك المركزى يجيد التحدث».

أضاف رمضان، ببرنامجه «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأحد: «هناك سوس ينخر في الدولة في ظل غياب المعلومات وعدم الشفافية الموجودة في مختلف القضايا التي تحدث في مصر، نجد المقللاتي والمطبلاتي، وكلاهما على خطأ، منهم من يرى الأمور وردية وأن الحياة جنة، والبعض الآخر يرى أنها سوداء ولا شيء يدعو للفرح».

وأشار إلى الشائعة التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية بشأن رفع سعر الفائدة بـ«بنك مصر» على الأموال المودعة لمدة سنة لتصل إلى 25%، وخروج بيان من البنك لنفي هذه الأنباء، مُضيفًا أنه لا يوجد مشروع يُعطي هذه الأرباح، لكننا نترك المواطن فريسة لكل الشائعات في ظل غياب المعلومات.

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تابع: «هذا السوس موجود في كل شيء، بداية من الأرقام الكبيرة التي تعلن عن التعديات على أراضي الدولة، ومنها أراضٍ خاصة بالسكك الحديدية، من المسئول عن هذا؟ وأين انتهي هذا الملف؟ لا سيما بعد كلام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء مهلة شهر لإزالة هذه التعديات»، موضحًا أنه لا توجد معلومات كافية عن هذه القضية بعد.

وأكد أن «السوس أيضًا طال المواطن البسيط الذى يقع فريسة لسائقي الميكروباصات في المواقف المختلفة، حيث لا توجد رقابة عليهم بشكل كامل، وكذلك ما يحدث من سائقي التاكسي الأبيض، ورفع تعريفته، لكن المواطن لا يعرف القيمة الحقيقية للرحلة، على عكس الشركات الخاصة التي تُعطي المعلومات الكاملة عن بداية الرحلة»، موضحًا أنه من الضروري التحرك لحل هذه المشكلات التي تقع على عاتق محدودي الدخل.