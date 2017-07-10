مواطن: «باصوم كل يوم بسبب ارتفاع الأسعار»

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اشتكى مواطن يُدعى «أحمد»، من القاهرة، من ارتفاع الأسعار، بشكل فوق المعقول، قائلًا: «إحنا بقينا نصوم كل يوم ومش بناكل برا البيت، علشان مش قادرين نشتري الأكل لغاية أمّا نروّح البيت».

أضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، «نواجه موجة غلاء عالية، وأصبحنا غير قادرين على سد احتياجاتنا الذاتية، والمرتبات زي ما هي والأسعار في زيادة مستمرة».

وشدد على أن ارتفاع الأسعار المتسبب فيه في المقام الأول جشع التجار، متابعًا: «مش عارف نعمل إيه ونعيش إزاي، لازم بقى نعود نفسنا إننا ما نصرفش كتير علشان نقدر نعيش في الظروف الصعبة دي».

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وذكر: «وصلنا لمرحلة صعبة جدًا، أنا مابقتش برمي الأكل خالص عشان ناكله تاني يوم، عشان نعرف نعيش».