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فيديو| خيري رمضان عن علاقة مصري بابنة بيل جيتس: «فرسة وخيال»

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فيديو| خيري رمضان عن علاقة مصري بابنة بيل جيتس: «فرسة وخيال» فيديو| خيري رمضان عن علاقة مصري بابنة بيل جيتس: «فرسة وخيال»

التحرير

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علق الإعلامي خيري رمضان، على حديث صحف عالمية عن وجود علاقة عاطفية تجمع جنيفر جيتس، ابنة الملياردير بيل جيتس، بشاب مصري يدعى نايل نصار، يعيش هو وأسرته في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، قائلًا: «المصري لما تحطه في بيئة كويسة لازم يشرفك».

أضاف رمضان، خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع على قناة «النهار»، اليوم الأحد، «فارس وركيب.. وجنيفر فرسة»، متابعا: «المصري في المشاعر تلاقيه حبيب وصياد، إحنا أكتر ناس في التليفونات».

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وعلق على صورة جنيفر: «يا سلام على الفرسة، ويا عيني على الخيال، الواد ذوقه حلو».

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التحرير

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