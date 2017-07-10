يمن الحماقي: سعر الفائدة سيبدأ في التراجع بداية 2018

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قالت يمن الحماقي، أستاذة ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، مساء اليوم الأحد، إن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، يقلل من التضخم، وكذلك محاولة لامتصاص السيولة الزائدة بالسوق، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة للعملية الأجنبية يزيد من استقرار سعر الصرف.

أكدت الحماقي، خلال حوارها ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أنه مع بداية عام 2018 سيبدأ سعر الفائدة في التراجع، معتبرة أن «رفع سعر الفائدة له أثر سلبي على الاستثمار، وأن ضبابية السياسة النقدية للبنك المركزي تربك مناخ الاستثمار في مصر، وعلى البنك المركزي أن يحدد ويوضح سياساته النقدية».