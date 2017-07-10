أحمد موسى: تميم قيد الإقامة الجبرية ويستعينون بـ«دوبلير» لإيهام شعبه

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الأمير القطري تميم بن حمد يختبئ حاليًا بالإكراه، لافتًا إلى استعانة بلاده بـ«دوبلير» يشبهه تمامًا، وذلك للتجول نيابة عنه في المراكز التجارية، مشيرًا إلى وضع حراسات وهمية لحمايته لإيهام شعبه أنه ما زال يحكم.

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، «تميم قيد الإقامة الجبرية، اللي بتشوفوه يا قطريين مش تميم، ده ملوش علاقة بتميم، ده الشبه بتاعه، تميم لا يتحرك وممنوع من أي حاجة، هو ده الوضع عندكم في قطر».

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تابع: «تميم اللي عندكم يا قطريين ده وهم، بلا تميم مجد بلا بتاع، دي خيابة، والله حتى عيب تحطوا صوره على مايوهات».