أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إبراهيم صلاح يحتك مع جماهير الزمالك

Google+ Print
إبراهيم صلاح يحتك مع جماهير الزمالك إبراهيم صلاح يحتك مع جماهير الزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت مباراة وأهلي طرابلس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما برج العرب، في إطار الجولة السادسة، بدوري أبطال إفريقيا، مناوشات بين لاعبو الأبيض وبعض الجماهير المتواجدين في مقصورة الملعب.

واحتك إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك مع بعض الجماهير بعدما وصف الجماهير لاعبي الأبيض بالرعونة.

شاهد أيضا

ودع الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

رسميًا.. المقاصة يضم ثلاثي الزمالك

الزمالك يقترب من ضم «جمعة والشامي»

الزمالك يقترب من ضم «جمعة والشامي»

8 الصبح - شيكابالا يغضب من تعامل فريق الزمالك مع تاريخه

8 الصبح - شيكابالا يغضب من تعامل فريق الزمالك مع تاريخه

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمود طاهر - رئيس النادي الأهلي وسمير حلبية - رئيس النادي المصري

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمود طاهر - رئيس النادي الأهلي وسمير حلبية - رئيس النادي المصري