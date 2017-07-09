إبراهيم صلاح يحتك مع جماهير الزمالك

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شهدت مباراة الزمالك وأهلي طرابلس، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما ستاد برج العرب، في إطار الجولة السادسة، بدوري أبطال إفريقيا، مناوشات بين لاعبو الأبيض وبعض الجماهير المتواجدين في مقصورة الملعب.

واحتك إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك مع بعض الجماهير بعدما وصف الجماهير لاعبي الأبيض بالرعونة.

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ودع الزمالك بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل (2-2) مع نظيره أهلي طرابلس الليبي، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، لحساب الجولة السادسة من المجموعة الثانية من البطولة.