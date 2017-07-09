«2/2».. أهلي طرابلس يتقدم والزمالك يرد سريعًا في مباراة مثيرة

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تمكن صالح الطاهر، لاعب نادي أهلي طرابلس، من إحراز هدف التقدم لفريقيه، في شباك نادي الزمالك في الدقيقة 68 من عمر المباراة، في إطار الجولة السادسة والأخيرة، بدوري أبطال إفريقيا.

ورد معروف يوسف، لاعب الزمالك في معادلة النتيجة في الدقيقة 75 لتصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

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وسجل هدف الزمالك اللاعب باسم مرسي في الدقيقة الـ14، من خلال عرضية قام بها محمد ناصف الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، ثم نجح الضيوف في تعديل النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب محمد يونس الغنودي من خلال ركلة جزاء.