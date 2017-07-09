بالصور.. محافظ أسوان يدعو سفير الفاتيكان لحضور احتفالات تعامد الشمس بأبو سمبل
بالصور.. محافظ أسوان يدعو سفير الفاتيكان لحضور احتفالات تعامد الشمس بأبو سمبل
11:05 م الأحد 09 يوليو 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
استقبل محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، اليوم الأحد، سفير دولة الفاتيكان بمصر برونو موزارو، في زيارة تستمر يومين، هي الأولى من نوعها.
حضر اللقاء الأنبا عمانوئيل مطران أبراشية طيبة، والقمص أنطونيوس ذكرى راعي الأقباط الكاثوليك بأسوان.
وأكد المحافظ، خلال اللقاء، على روح الإخاء والمحبة والتعاون التي تحكم العلاقات بين جميع أهالي المحافظة دون تفرقة بين كنيسة ومسجد أو مسلم ومسيحي، لافتًا إلى أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا ضد الإرهاب.
وفي السياق، وجه المحافظ الدعوة لسفير الفاتيكان لحضور احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل في أكتوبر المقبل، فيما وجه برونو موزارو الشكر لمحافظ أسون على حرارة وحفاوة الاستقبال.
وقال سفر الفاتيكان إن زيارته أسوان تشمل مشاركته قداس الصلوات بالكنيسة الكاثوليكية، إلى جانب زيارة معابد فيله والسد العالي ورمز الصداقة.
وفي ختام اللقاء، أهدى المحافظ سفير الفاتيكان درع المحافظة، فيما أعرب عن تمنياته للسفير بقضاء أوقات سعيدة بين جمال الطبيعة الساحرة وأصالة الأثار الخالدة.
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