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"جلوبال فاير باور": الجيش المصري العاشر عالميًا متقدمًا على إسرائيل

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مصراوي Masrawy

"جلوبال فاير باور": الجيش المصري العاشر عالميًا متقدمًا على إسرائيل

10:55 م الأحد 09 يوليو 2017

الجيش المصري

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال موقع "جلوبال فاير باور" الأمريكي، المتخصص في ترتيب الجيوش حول العالم، إن القوات المسلحة المصرية تقدمت في التصنيف النهائي لجيوش العالم، واحتلت المركز العاشر عالميًا والأول عربيًا وإفريقيًا، متقدمة على كل من إسرائيل وإيطاليا وإيران.

ووفق التقرير، تصدرت الولايات المتحدة ترتيب الجيوش حول العالم، وتلتها روسيا والصين والهند وفرنسا، فيما جاءت إسرائيل في المركز الخامس عشر.

وأشار الموقع إلى أن تحتفظ بالصدارة العربية والإفريقية، كما تفوقت على كوريا الجنوبية وكندا، ولكن على مستوى الشرق الأوسط، جاء الجيش المصري في المرتبة الثانية خلف الجيش التركي الذي احتل المرتبة الثامنة عالميًا، علمًا بأن تركيا من الدول الأعضاء في حلف الناتو، حيث شمل التصنيف 133 دولة حول العالم.

يشار إلى أن موقع "جلوبال فاير باور" الأمريكي يقوم بتصنيف الجيوش الأقوى بالعالم وفق أسس ومعايير محددة، وهو موقع غير رسمي يتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا له، ويهتم بالشؤون العسكرية والأمنية، أسسه عدد من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين، ويعد إحدى أبرز المؤسسات البحثية الأمريكية المتخصصة في تقديم قواعد بيانات تحليلية عن القوى العسكرية بالعالم، حيث يصدر بصفة دورية تقارير حول الجيوش العالمية.

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