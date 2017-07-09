أديب: «يا ريتنا عملنا زي أردوغان ولمينا الإخوان من كل قهوة وناصية»

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قال الإعلامي عمرو أديب، إن قناة «الجزيرة» القطرية لم تعرض تظاهرات أكثر من مليون ونصف مواطن ضد سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متسائلًا عن حرية الإعلام التي يدعونها.

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، اليوم الأحد، «بصراحة أردوغان عمل شيء إحنا معرفناش نعمله، حيث إنه منذ محاولة الانقلاب ألقى القبض على 57 ألف شخص، أي حد يضايقه يقبض عليه».

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تابع: «يا ريتنا عملنا زي أردوغان وكنا لمينا الإخوان من كل قهوة ومن كل ناصية، هو استغل الفرصة ونزل لمّ كل أعدائه، والجزيرة ولا كأن حصل حاجة».