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فيديو| متحدث «الترابين»: الشهيد أحمد منسي كان يعيش مع البدو وكأنه منهم

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فيديو| متحدث «الترابين»: الشهيد أحمد منسي كان يعيش مع البدو وكأنه منهم فيديو| متحدث «الترابين»: الشهيد أحمد منسي كان يعيش مع البدو وكأنه منهم

التحرير

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قال موسى الدلح، المتحدث الرسمي باسم قبيلة الترابين، إن العقيد أحمد منسي، الذي استشهد، أول من أمس الجمعة، نتيجة عملية إرهابية استهدفت نقطة أمنية جنوب مدينة رفح، كان محبوبًا من الجميع، وله صور التقطها مع الأطفال.

تابع الدلح، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، مع برنامج «خط أحمر»، المذاع على قناة «إل تي سي»: «منسي كان يعيش مع البدو وكأنه منهم، مهما قلنا عنه لن نوفيه حقه، وأحد البدو سمّا ابنه على اسم العقيد تيمنًا به».

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وأضاف الدلح: «السيارة الملغومة كانت تحتوي أكثر من طن متفجرات لتفجير كمين، وكانت مصفحة، ولذلك لم تؤثر فيها قذيفة آر بي جي».

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التحرير

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