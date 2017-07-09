فيديو| مختار نوح: يجب أن يتوقف الإعلام عن انتقاد الدولة

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قال المحامي والمفكر السياسي، مختار نوح، إنه على الإعلام المصري أن يؤازر الدولة ويتوقف عن انتقادها من أجل إعلاء المصلحة العامة، مشيرًا إلى أنه يجب وجود أجهزة لمواجهة الإرهاب الفكري.

أضاف نوح خلال لقائه، اليوم الأحد، مع برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على فضائية «أون لايف» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني، أن الشعب المصري هو الذي صنع جماعة الإخوان المسلمين في ثورة يناير، لأنه احتوى عناصرها وقياداتها وقدمهم للصفوف الأولى، وبدأ في مساندتهم حتى وصلوا إلى السلطة، متسائلا: «من يقف في وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق أمنياته للدولة والتي منها تجديد الخطاب الديني باعتباره الملف الأهم؟».

وأكد أنه لا توجد قيادات داخل جماعة الإخوان قادرة على احتواء الأمور داخلها، ومنع الانشقاقات التي تحدث داخل التنظيم، موضحًا أن الجماعة استحلت كل المحرمات من أجل إرجاع رئيسها المعزول محمد مرسي إلى الحكم.

وأوضح أن الأجهزة الأوروبية هي من تطلق الأسماء على التنظيمات الإرهابية، ويهاجمون الانقلابات في كل دولة، وقطر هي التي صنعت تاريخ الانقلابات في العالم.