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مقتل 7 مسلحين في قصف جوي جنوب شرقي أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل 7 مسلحين في قصف جوي جنوب شرقي أفغانستان

10:18 م الأحد 09 يوليو 2017

مقتل 7 مسلحين في قصف جوي جنوب شرقي أفغانستان

قصف جوي جنوب شرقي أفغانستان

كابول - (د ب أ):
لقي سبعة مسلحين حتفهم إثر هجوم جوي بطائرة أمريكية بدون طيار نفذته قوات أمريكية منتشرة في أفغانستان على ما يبدو.

وتم شن الضربة في ساعة متأخرة من، مساء أمس السبت، في إقليم باكتيا جنوب شرقي افغانستان الواقع على خط دوراند الحدودي الممتد بين أفغانستان وباكستان، حسبما أفادت، اليوم الأحد، وكالة "خاما برس" الأفغانية.

وأكد عبد الله حسرت المتحدث باسم حاكم الإقليم التقرير وذكر أن الضربة الجوية وقعت بالقرب من حي زورمات.

وأضاف حسرت أن المسلحين كانوا متواجدين بالقرب من منطقة ممازو في حي زورمات.

ولم يتضح إلى أي جماعة ينتمي المسلحون، حيث ينشط مسلحو طالبان ومسلحون من جماعات مسلحة أجنبية من بينها القاعدة وشبكة حقاني الإرهابية في مناطق مختلفة من الإقليم.

يذكر أن قياديين بارزين في حقاني الإرهابية قتلا في هجوم مشابه في ذات الإقليم أواخر الشهر الماضي.

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