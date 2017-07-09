انقطاع البث عن مباراة الزمالك وأهلي طرابلس

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شهدت الدقائق الأخيرة لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، انقطاع البث التليفزيوني بصورة مفاجئة، ومن جانبه أشار مذيع قناة beIN sports إلى أن الانقطاع من المصدر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليًا، على ملعب «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة السادسة، من المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويحتاج الفريق الأبيض إلى تحقيق الفوز بالمباراة بأى نتيجة للتأهل إلى الدوري ربع النهائي للبطولة، بشرط فوز أو تعادل اتحاد العاصمة أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي.