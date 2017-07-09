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تعادل وطرد «الونش» في شوط أول «غريب» بين الزمالك وأهلي طرابلس

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تعادل وطرد «الونش» في شوط أول «غريب» بين الزمالك وأهلي طرابلس تعادل وطرد «الونش» في شوط أول «غريب» بين الزمالك وأهلي طرابلس

التحرير

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انتهى الشوط الأول من  مباراة وأهلي طرابلس الليبي، بهدف لمثله، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين الآن، على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة، من المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

سجل هدف الزمالك اللاعب باسم مرسي في الدقيقة الـ14، من خلال عرضية قام بها محمد ناصف الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، ثم نجح الضيوف في تعديل النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق اللاعب محمد يونس الغنودي من خلال ركلة جزاء. 

كما شهد الشوط الأول من المباراة، ظهور بطاقة حمراء لمحمود حمدي الونش مدافع الزمالك، ويحتل الزمالك حتى الآن المركز الثالث برصيد 8 نقاط. 

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انقطاع البث..

شهدت الدقائق الأخيرة للمباراة، انقطاع البث التليفزيوني بصورة مفاجئة، ومن جانبه أشار مذيع قناة beIN sports إلى أن الانقطاع من المصدر.

يذكر أن الفريق الأبيض يحتاج لتحقيق الفوز بالمباراة بأى نتيجة للتأهل إلى الدوري ربع النهائي للبطولة، بشرط  فوز أو تعادل اتحاد العاصمة أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي.
 

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التحرير

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