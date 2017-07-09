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مناوشات بين جماهير الزمالك والأمن في «برج العرب»

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مناوشات بين جماهير الزمالك والأمن في «برج العرب» مناوشات بين جماهير الزمالك والأمن في «برج العرب»

التحرير

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شهد ملعب «برج العرب» مناوشات بين جماهير ، وأفراد شركة فالكون، المسئولة عن تأمين المباراة، بعد إغلاق ممر مدرج «تالتة يمين»، قبل انطلاق مباراة الفريق الأبيض وأهلي طرابلس الليبي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الأمر، الذي وصل لحد الاشتباكات، مستخدمة قنبلة غاز مسيل للدموع.

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وشهدت الدقائق الأولى من المبارة إلقاء بعض الجماهير البيضاء للشماريخ داخل ملعب اللقاء، بعد الهدف الأول للزمالك والذي أحرزه باسم مرسي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

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