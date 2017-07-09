13 عامًا داخل جدران «الأنفيلد».. مسيرة «الجولدن بوي» مع مانشستر يونايتد

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أعلن نادي إيفرتون رسميًا، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي واين روني، من صفوف مانشستر يونايتد، ليعود إلى فريقه القديم الذي تركه منذ 13 عامًا، وذلك حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية.

وكان روني قد انتقل من صفوف إيفرتون عام 2004، إلى نادي مانشسر يونايتد، في صفقة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه إسترليني، ليقضي داخل جدران الأولد ترافورد 13 عاًمًا.

«التحرير» ترصد في التقرير التالي الألقاب الجماعية والفردية التي حصل عليها روني في مسيرته مع الفريق الأحمر خلال الـ13 عامًا.

- بطولاته مع مانشستر

نجح واين روني في تحقيق العديد من البطولات بقميص مانشستر يونايتد، حيث استطاع أن يحصل على بطولة الدوري الإنجليزي 5 مرات، أعوام (2006–07 - 2007–08 - 2008–09 - 2010–11 - 2012–13)، كما توج أيضًا ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2015-16.

وتمكن روني من التتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزي المحترفة 3 مرات، أعوام 2005–06, 2009–10, 2016–17، وحصل على بطولة درع الاتحاد الإنجليزي 4 مرات أعوام 2007, 2010, 2011, 2016.

وتُوج أيضًا ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2007-2008، وبطولة الدوري الأوروبي عام 2016-2017.

وفي عام 2008 استطاع روني أن يتوج مع مانشستر ببطولة كأس العالم للأندية.

- بطولاته الفردية

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منذ أن انضم روني إلى مانشستر يونايتد، خاض 559 مباراة، ونجح خلالهما أن يسجل 253 هدفًا -الهداف التاريخي للفريق- وصنع 145 آخرين.

استطاع أن يكون أفضل لاعب شاب بحسب شبكة BBC عام 2002.

وفي عام 2004 استطاع أن يكون ضمن التشكيلة المثالية في بطولة كأس أوروبا.

توج كأفضل لاعب شاب من قبل المنظمة FIFA PRO عام : 2004/2005.

تمكن من الدخول ضمن التشكيلة المثالية في الدوري الإنجليزي 4 مرات أعوم (2005/2006 - 2008\2009 - 2009\2010 - 2010\2011).

كما نجح في التتويج كأفضل لاعب من " السير مات بوسبي " مرتين أعوام : (2005/2006 -2009\2010).

توج كأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي مرتين أعوام : 2004/2005 - 2005/2006.

استطاع ان يحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل الجماهير مرتين أعوام :2005\2006 - 2009\2010.

كما نجح في التتويج كأفضل لاعب بالشهر في الدوري الإنجليزي 15 مرة : فبراير 2005 - ديسمبر 2005 - مارس 2006 - نوفمبر 2007-ابريل 2008.

مارس 2008-ديسمبر2009-نوفمبر2009-ديسمبر2009-يناير2009-نوفمبر2010-يناير2010-فبراير2010-فيراير2011-فبراير2011

ونجح في التتويج كأفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية عام 2008.