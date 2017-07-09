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مصر تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب

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مصراوي Masrawy

تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب

09:08 م الأحد 09 يوليو 2017

مصر تؤكد التزامها بالوقوف إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب

المستشار أحمد أبو زيد

القاهرة- (أ ش أ):

أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا اليوم مع وزير خارجية العراق الدكتور إبراهيم الجعفري، تم خلاله مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الإقليمية.

وقال أبو زيد - في تصريحات اليوم الأحد-، إن الوزير سامح شكرى قدم، خلال الاتصال الهاتفي، التهنئة بمناسبة الانتصارات التي حققها الجانب العراقي في مواجهة تنظيم (داعش) في مدينة الموصل، مؤكدا التزام مصر الصارم بالوقوف إلى جانب العراق في معركته لدحر الإرهاب، كجزء من الجهود التي تقوم بها مصر لاقتلاع الإرهاب من كافة أنحاء المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وزير خارجية العراق الدكتور إبراهيم الجعفري قدم تعازيه لمصر في استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة والشرطة في الهجوم الإرهابي الأخير في رفح.

وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا أخر المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين سواء على المستوى الثنائي، أو بالنسبة لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية في المحافل الدولية.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد أن الترتيبات تجرى في الوقت الحالي لعقد الجولة المقبلة للتشاور السياسي بين البلدين على مستوى وزيري الخارجية، بالإضافة إلى اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيسا الوزراء في البلدين.​

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Asha

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