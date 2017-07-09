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فرض حظر التجوال على بعض المناطق في سيناء

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فرض حظر التجوال على بعض المناطق في سيناء فرض حظر التجوال على بعض المناطق في سيناء

التحرير

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أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، قرارًا يحظر التجول في مناطق معنية في شمالي سيناء.

وبموجب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، سيفرض حظر للتجول في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح شمالي سيناء، مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش، وحتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مرورًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ويأتي القرار بعد هجوم إرهابي استهدف نقطة للجيش في مدينة رفح شمالي سيناء، الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 26 جنديًا وإصابة العشرات.

وتمكنت قوات الجيش من السيطرة على الموقف وقتل 40 مسلحًا ممن شاركوا في الهجوم.

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التحرير

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