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فيديو| مقاولي التشييد: أسعار مواد البناء مبالغ فيها

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فيديو| مقاولي التشييد: أسعار مواد البناء مبالغ فيها فيديو| مقاولي التشييد: أسعار مواد البناء مبالغ فيها

التحرير

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قال محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن هناك مبالغة في مواد البناء من قبل التجار، وأصحاب المنشآت العقارية، مؤكدًا أن السعر الحقيقي لطن الحديد من المصنع 9998 جنيها في حين يبيعه التجار للمواطنين بسعر 11 ألف جنيه.

وتساءل عبد الرؤوف، خلال برنامج "أسواق وأعمال"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الأحد: "هناك 1000 جنيه فرق، أين يذهب هذا الفارق ما بين المصنع والتاجر؟، مطالبًا الدولة بوضع نهاية للجشع الذي يمارس على المواطنين من رفع أسعار مواد البناء والتشييد.

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التحرير

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