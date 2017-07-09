أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نائبة تبدأ حملة لـ«ترشيد الاستهلاك وتنظيم الأسرة» لأهالى القرى

Google+ Print
نائبة تبدأ حملة لـ«ترشيد الاستهلاك وتنظيم الأسرة» لأهالى القرى نائبة تبدأ حملة لـ«ترشيد الاستهلاك وتنظيم الأسرة» لأهالى القرى

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تشارك النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب، غدا الإثنين، في اجتماع بيت العائلة المصرية بمقرها فى ملوى مع الجهات التنفيذية ممثلة في رؤساء مجالس المدينة، والقرى، ومدراء المدريات لكافة القطاعات، لترتيب آليات انطلاق حملة ترشيد الاستهلاك وتنظيم الأسرة بمدينة ملوى والقرى التابعة لها.

وقالت نائبة المصريين الأحرار، إن بيت العائلة المصرية كان يهدف إلي اطلاق حملة توعية بتنظيم الأسرة المصرية،  إلا أنها اقترحت إضافة ندوات ترشيد الأستهلاك لأهالى ملوى فى ظل الظروف الراهنة، وهو ما لاقي ترحيب الجميع.

شاهد أيضا

وأضافت ميرفت موسى، أن حملة التوعية بترشيد الاستهلاك وتنظيم الاسرة ستكون من خلال ندوات ولقاءات بأهالى القرى والنجوع، وتوفير تدريبات وتأهيل البعض على الترشيد المنزلى.

وتابعت: «الحملة تهدف تعليم الفتيات والسيدات حرف تساعدهم على المعيشة بالإضافة للمساهمة فى توفير تغذية سليمة ورعاية صحية امنة لأبنائهم، وتتبنى الحملة أيضا ندوات لمواجهة افكار التطرف والإرهاب».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

المنتخب يحصل على وثيقة تدين «وردة» في تهمة التحرش

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

انقسام حول المرشحين في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية