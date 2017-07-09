نائبة تبدأ حملة لـ«ترشيد الاستهلاك وتنظيم الأسرة» لأهالى القرى

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تشارك النائبة ميرفت موسى، عضو مجلس النواب، غدا الإثنين، في اجتماع بيت العائلة المصرية بمقرها فى ملوى مع الجهات التنفيذية ممثلة في رؤساء مجالس المدينة، والقرى، ومدراء المدريات لكافة القطاعات، لترتيب آليات انطلاق حملة ترشيد الاستهلاك وتنظيم الأسرة بمدينة ملوى والقرى التابعة لها.

وقالت نائبة المصريين الأحرار، إن بيت العائلة المصرية كان يهدف إلي اطلاق حملة توعية بتنظيم الأسرة المصرية، إلا أنها اقترحت إضافة ندوات ترشيد الأستهلاك لأهالى ملوى فى ظل الظروف الراهنة، وهو ما لاقي ترحيب الجميع.

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وأضافت ميرفت موسى، أن حملة التوعية بترشيد الاستهلاك وتنظيم الاسرة ستكون من خلال ندوات ولقاءات بأهالى القرى والنجوع، وتوفير تدريبات وتأهيل البعض على الترشيد المنزلى.

وتابعت: «الحملة تهدف تعليم الفتيات والسيدات حرف تساعدهم على المعيشة بالإضافة للمساهمة فى توفير تغذية سليمة ورعاية صحية امنة لأبنائهم، وتتبنى الحملة أيضا ندوات لمواجهة افكار التطرف والإرهاب».