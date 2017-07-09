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«التضامن»: اتفاق مع «مصر الخير والوليد بن طلال» لبناء 10 آلاف وحدة سكنية

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«التضامن»: اتفاق مع «مصر الخير والوليد بن طلال» لبناء 10 آلاف وحدة سكنية «التضامن»: اتفاق مع «مصر الخير والوليد بن طلال» لبناء 10 آلاف وحدة سكنية

التحرير

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قال كمال الشريف، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك 238 ألف أسرة ليس لديهم وصلات مياه صالحة للشرب، موضحًا أن العدد كبير للغاية، ويتم حصر تلك الأسر لحل أزمتهم بالاشتراك مع مؤسسات المجتمع المدني.

أضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن أغلب تلك المناطق في محافظات الصعيد، طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء بأن المناطق الأكثر فقرًا تقع في الصعيد، مؤكدًا أنه سيتم حل الأزمة في أسرع وقت.

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وأشار إلى أنه سيتم تسليم 1007 وحدات سكنية للمناطق الأكثر فقرًا في المرحلة الأولى من مشروع «سترة»، للأسر الأشد احتياجًا، خاصة في محافظات الفيوم بني سويف وأسيوط وسوهاج.

وأوضح أن تلك المرحلة واحدة من مراحل عديدة، حيث تم الاتفاق مع « الخير»، ومؤسسة «الوليد بن طلال» للتنمية، لبناء 10 آلاف وحدة سكنية.

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التحرير

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