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صور| محافظ أسوان لسفير الفاتيكان: مصر تحارب الإرهاب بقيادة السيسي

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استقبل اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، سفير دولة الفاتيكان بمصر، برونو موزارو، اليوم الأحد في مكتبه، وذلك برفقة الأنبا عمانوئيل، مطران أبراشية طيبة، والقمص أنطونيوس ذكري، راعي الأقباط الكاثوليك بأسوان.

وأكد حجازي أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هي التي تحكم العلاقات بين جميع أهالي المحافظة، دون تفرقة بين كنيسة ومسجد، أو بين مسلم ومسيحي، لأن جميع المصريين شركاء في التنمية والنماء والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي.

ولفت إلى أن الشعب المصري يقف صفا واحدا ضد الإرهاب، الذي لم ولن ينال من وحدتنا وتماسكنا وراء قيادة واعية وحكيمة تتمثل في الرئيس عبد الفتاح ، الذي هو رئيس كل المصريين دون تفرقة وهو ما عبر عنه البابا فرنسيس في تصريحاته، التي أثلجت صدور المصريين خلال زيارته الأخيرة لمصر، والتي كانت نموذجا عمليا بأنه يجب على العالم أجمع الوقوف ضد الإرهاب.

ووجه حجازي، الدعوة لسفير الفاتيكان لحضور احتفالية تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبدي أبو سمبل، في أكتوبر المقبل، ضمن احتفالات العالم بمرور 200 سنة على اكتشاف هذا الصرح الأثري الكبير.

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ومن جانبه، وجه موزارو، الشكر لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وعلى ما يحمله شعب أسوان العريقة من الكرم والود والمحبة، خاصة أن هناك علاقات طيبة بين المحافظة والكنيسة الكاثوليكية، وحرص المسئولين فيها على مشاركة شعب الكنيسة جميع المناسبات والأعياد.

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وأوضح أن زيارته لمحافظة أسوان، التي تستغرق يومين، تعتبر أول زيارة يقوم بها لهذه المحافظة العريقة والرائعة، وهو ما شاهده بنفسه خلال زيارته لبعض الأماكن المختلفة بأسوان، مشيرا إلى أن زيارته ستشمل مشاركته لقداس الصلوات بالكنيسة الكاثوليكية، بجانب زيارة معابد فيلة والسد العالي ورمز الصداقة.

وفى ختام لقائه بسفير الفاتيكان، أهدى له محافظ أسوان درع المحافظة.

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