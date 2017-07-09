عضو بـ«صحة البرلمان» يطالب بمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة

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طالب النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة الصحة، بتشكيل لجنة لمراجعة أكواد العلاج على نفقة الدولة.

وشدّد المشد، على ضرورة إسراع الحكومة في تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتأهيل المستشفيات، والوحدات الصحية، لتكون جاهزة لتفعيله، موضحًا أن علاج المواطنين على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي التزام دستوري من الدولة تجاه المواطنين، وليس منة من أحد على المريض.

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وأكد نائب المصريين الأحرار، على ضرورة أن تذهب نفقات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين المستحقين، ومحدودي الدخل، والمراقبة المستمرة على الصرف منه حتى لا يكون هناك تلاعب فيه.

