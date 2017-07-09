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وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان في إسطنبول أزمتي سوريا والخليج

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مصراوي Masrawy

وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان في إسطنبول أزمتي سوريا والخليج

09:24 م الأحد 09 يوليو 2017

وزيرا خارجية تركيا وأمريكا يبحثان في إسطنبول أزمتي سوريا والخليج

مولود جاويش أوغلو وريكس تيلرسون

إسطنبول - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، الأحد، في إسطنبول، الأزمتين السورية والخليجية والحرب على الإرهاب، وفق مصادر رسمية.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن مصادر دبلوماسية تركية، لم تسمها، قولها إن "جاويش أوغلو استقبل تيلرسون، اليوم، في مكتب رئاسة الوزراء بقصر دولما باهجة في إسطنبول".

وأضاف التقرير أن الجانبين بحثا الأزمتين السورية والخليجية والحرب على الإرهاب، وأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيستقبل تيلرسون في وقت لاحق، دون تحديده بدقة.

ومن المقرر أن يزور تيلرسون، غدًا الإثنين، الكويت، التي تقوم بدور الوساطة لحل الأزمة الخليجية المصرية مع قطر.

كان الرئيس أردوغان قد أكد دعمه لقطر ووصف أن المعاملة التي تتلقاها على أيدي خصومها في الخليج:"لا إنسانية وبالتأكيد غير إسلامية" وشبه العقوبات على الدوحة بأنها "مذكرة إعدام".

يشار إلى أن قطر رفضت المطالب التي تقدمت بها ومصر والبحرين والإمارات، التي قطعت علاقاتها مع الدوحة متهمة أياها بدعم الإرهاب. ونفت قطر هذه الاتهام.

ومن بين المطالب إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر.

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