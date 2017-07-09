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بالفيديو.. الترجي يتحدى الأهلي بـ«رباعية مذلة» في سان جورج

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بالفيديو.. الترجي يتحدى الأهلي بـ«رباعية مذلة» في سان جورج بالفيديو.. الترجي يتحدى الأهلي بـ«رباعية مذلة» في سان جورج

التحرير

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 ضرب الترجي التونسي، موعدًا مع الأهلي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعلبه مساء اليوم الأحد، على ضيفه سان جورج الإثيوبي، بأربعة أهداف دون رد، خلال الذي أقيم بين الفريقين، على ملعب «رادس»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من البطولة.

 تقدم خليل شمام للترجي بالهدف الأول في الدقيقة 29، قبل أن يضيف بلال ميجري الهدف الثاني في الدقيقة 36 من عمر الشوط.

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وفي الشوط الثاني، أضاف هيثم الجويني الهدف الثالث في الدقيقة 82، ثم احرز الهدف الرابع في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بنتيجة 4-0.

فوز الترجي أبقاه على قمة المجموعة الثالثة بالبطولة برصيد 12 نقطة، ليصطدم بالنادي الأهلي في الدور ربع النهائي.

 

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التحرير

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