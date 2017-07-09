بالفيديو.. عبد الحفيظ: غالي ومتعب لن يرحلا عن الأهلي

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتعجب من تدول تفاصيل غير صحيحة لواقعة صدام حسام غالي، قائد الفريق مع حسام البدري المدير الفني، مشيرًا إلى أن ما يهمه في النهاية هو وضع الأمر في حجمه الطبيعي دون تضخيمه، وعلاقة اللاعبين بالجهاز الفني.

وأضاف «عبد الحفيظ»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأحد، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن أزمة «غالي» انتهت، واللاعب يتواجد بالتدريبات، ومشاركته في المباريات في يد حسام البدري، المدير الفني للفريق.

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وتحدث مدير الكرة بالقلعة الحمراء، عن أنباء رحيل غالي رفقة عماد متعب بنهاية الموسم الحالي، موضحًا أن الثنائي باقيان في الأهلي بدليل التجديد لهما.



