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بعد الإخفاق في الكونفدرالية.. سموحة يكشف مصير مؤمن سليمان

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بعد الإخفاق في الكونفدرالية.. سموحة يكشف مصير مؤمن سليمان بعد الإخفاق في الكونفدرالية.. سموحة يكشف مصير مؤمن سليمان

التحرير

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قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن مصير مؤمن سليمان، المدير الفني لفريقه سيتحدد آخر الموسم عقب نهاية عقده.

وغادر سموحة بطولة الكونفدرالية، بعد تعادل اليوم الأحد، أمام مضيفه ريكرياتيفو الأنجولي، في الجولة الأخيرة من  دور المجموعات للبطولة، حيث احتل المركز الـ3 بمجموعته.

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وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأحد، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن النادي سيقوم بعمل تقييم لفترة عمل «سليمان»، مؤكدًا أن المدرب بذل جهدًا كبيرًا مع الفريق وقدم كل ما بوسعه.

وتعاقد سموحة مع مؤمن سليمان، في يناير الماضي، خلفًا لحلمي طولان، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

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التحرير

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