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توريس: أتمنى اللعب في أتليتيكو مدريد إلى الأبد

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توريس: أتمنى اللعب في أتليتيكو مدريد إلى الأبد توريس: أتمنى اللعب في أتليتيكو مدريد إلى الأبد

التحرير

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أكد الإسباني فرناندو توريس، مهاجم أتليتيكو مدريد، اليوم الأحد، أنه "يتمنى اللعب" بصفوف الروخيبلانكوس "إلى الأبد" وذلك بعد تجديد عقده معه لموسم آخر، مشيرًا إلى أنه سيخوض الموسم المقبل كما لو كان "الأخير".

وفي مقابلة منشورة اليوم على الموقع الإلكتروني لأتليتيكو مدريد، قال توريس: "أتمنى اللعب هنا إلى الأبد وأن أتمكن من إنهاء مشواري في مستوى جيد في النادي الذي أرغب في البقاء معه".

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وأختتم توريس: "أعتقد أنه كان من المهم بالنسبة لي اللعب للعام الأخير في ملعب فيسنتي كالديرون، كل مباراة لها كثير من الذكريات وإحساس لم أشعر به في أي ناد آخر، لقد كان عاما رائعا".

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التحرير

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