محافظ الدقهلية: تحرير 1159 محضرًا تموينيًا خلال شهر يونيو

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تحرير 1159 محضرًا تموينيًا حملات شنتها مديرية التموين على المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات، خلال شهر يونيو الماضي.

وكان المهندس إبراهيم الخياط، وكيل وزارة التموين، قد عرض تقريرًا مفصلًا عن حملات إدارة الرقابة التموينية في التصدي لكافة صور الغش التجاري في جميع المجالات والعمل على ضبط أي حالات تلاعب وضبط الأسواق، أسفرت جهود الحملات المكثفة بدائرة المحافظة عن ضبط العديد من القضايا.

وقال الشعراوي، إن التقرير يتضمن ضبط 16 قضية تموينية في مجال المرور على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز شملت قضية واحدة عدم الإعلان عن الأسعار، واستخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض، وبيع بأزيد من السع.

وأضاف "الشعراوي" أنه في مجال المرور على المخابز، جرى ضبط 160 قضية شملت: "أسطوانة غاز، بيع بأزيد من السعر، توقف عن الإنتاج، تجميع وتصرف في دقيق، و٥ عينات مخالفة، مخالفة تعليمات، ووزن وميزان".

أشار "الشعراوي" إلى أنه في مجال المخالفات العامة جرى ضبط 703 قضية تموينية شملت: "مخلفات بقال تمويني، مخالفات أسواق وأرز ومنافذ لحوم، ومواد بترولية".

وتابع "الشعرواي" أنه في مجال الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حرر 280 محضرًا، شملت: "عدم وجود شهادة صحية دون ترخيص، سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، عدم إصدار فواتير، استخدام أسطوانة بوتاجاز في غير الغرض، بيع بأزيد من السعر، عدم الإعلان عن السعر، دفاتر وسجلات وأوكازيون، وسحب عينة غذائية للتحليل بإجمالي 33 عينه مواد غذائية وغير غذائية".

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة وبذل المزيد من الجهود، لتحقيق الانضباط وتوافر كل السلع للمواطنين خاصة السلع التموينية والغذائية، وتكثيف الرقابة على عمليات توزيع أسطوانات البوتاجاز والالتزام التام بالتسعيرة المحددة للجمهور، والتصدي للمخالفين، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم.