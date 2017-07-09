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طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص الأدوية والمحاليل ولبن الأطفال

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طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص الأدوية والمحاليل ولبن الأطفال طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن نقص الأدوية والمحاليل ولبن الأطفال

التحرير

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تقدم النائب حامد جلال جهجه، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجهاً لوزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن نقص الأدوية فى السوق العلاجى داخل ، والإرتفاع الملحوظ فى ثمن الأدوية وعدم وجود محاليل ونقص الأنسولين ولبن الأطفال.

وقال نائب المصريين الأحرار في طلب الإحاطه:«نرجو بأن يتم توفير جميع الأدوية الناقصه بالسوق، والرقابة على أماكن توزيع الأدوية للحد من ارتفاع الدواء حرصًا على حياة المواطن المصري».

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وناشد نائب المصريين الأحرار وزير الصحة بالرأفة بأهالى ريف مصر، والنظر بعين الرحمة للمواطن المصري بتوفير الدواء بسعر في المتناول.

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التحرير

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