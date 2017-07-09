خالد الجندي: ربنا سمى عباده بـ«الفلاحين»

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء اليوم الأحد، إن كل إنسان لو لم يزرع في الدنيا لن يجد يوم القيامة شجرة يقطف منها ثمرة واحدة.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»، أن كل إنسان لو لم يزرع في الدنيا سوف يجوع، والدنيا مزرعة نزرع فيها لنحصد في الآخرة، وقد سمانا الله عز وجل بالفلاحين، وقال (أولئك هم المفلحون)، أي فلاحون، لكن لا نزرع طماطم، بل صالحات.

وتابع أن بعض العلماء رأى أن المقصود بقوله تعالى (وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا)، ذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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وأوضح أنه يميل إلى أن المقصود بـ«الْبَاقِيَات الصَّالِحَات» كل لفظ عام يشمل كل الأعمال التي تُرضي الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنيا؛ ولأنها أيضا صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى، وتفيد صاحبها في الآخرة.