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نشأت الديهي: «أردوغان» يدير مرحلة سقوطه

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نشأت الديهي: «أردوغان» يدير مرحلة سقوطه نشأت الديهي: «أردوغان» يدير مرحلة سقوطه

التحرير

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قال الإعلامي المتخصص في الشأن التركي، نشأت الديهي، إن رجب طيب أردوغان أدمن الوضوء بالدماء ويمارس أسوء تجارة بالدين، موضحًا أنه لا يوجد أي معارض في تركيا أو صحفيًا أو إعلاميًا يستطيع أن يهاجم الرئيس التركي.

أضاف الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، مساء اليوم الأحد: «أردوغان بمثابة الحاكم الإله في تركيا»، مشيرًا إلى أنه الآن أصبح يدير بنفسه مرحلة سقوطه من السلطة.

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وتابع: «مسيرة العدالة في تركيا التي قام بها المواطنيين الأتراك ضد حاكمهم الطاغي ربما تحقق الكثير من العدالة»، مشيرًا إلى أن أردوغان يمارس في الخفاء أسوء علاقات استخباراتية مع إسرائيل.

وأكد أن مسيرات الشعب في تركيا تتحرك دون رايات حزبية بل الأعلام التركية ترفرف في السماء، مستكملًا: «تركيا مقدمة على مرحلة تفت قومي، وأن تفاهة أمير قطر لا تقارن بغرور السلطان العثماني أردوغان».

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التحرير

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