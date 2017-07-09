أسامة هيكل: قطر تستقوى بالدول الكبرى.. والمُهلة «عاطفية»

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قال أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن علاقة دولة قطر بمصر ليست خفية على أحد، مشيرًا إلى وجود حالة كبيرة من الكراهية من النظام القطري ضد القاهرة.

وأضاف في حوار، مع برنامج «بصراحة»، على «نجوم إف إم»، اليوم الأحد، أن الدول الصغيرة مثل قطر تتبع نظاما لتأمين نفسها مثل استضافة القواعد العسكرية لإحدى الدول الكبيرة، موضحًا: «الفلوس لما بتكتر قوي ساعات تبقى نقمة، ويوصل قناعة الدول أنها تقدر تأمن نفسها، ويطلق على هذه الدول دول قزمية».

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وذكر: «الأسرة الحاكمة في قطر تستخدم الأموال في محاولة لكسب ود الدول الكبيرة، كما أنها تعمل على قلب نظم الحكم للعديد من الدول، وهو ما ظهر جليًا في الفترة الأخيرة ليس مع مصر فقط وإنما مع السعودية والإمارات وأمن دول الخليج».

وعن مهلة دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، قال: «المهلة بها جزء عاطفي لأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهي تهمة تستدعي رد فعل حقيقي وقوي، ويجب أن تؤخذ قرارات يا تضربها على رأسها يا إما توقع قرارات اقتصادية عليها، والأمر يحتاج لفعل أكثر من كلام».