أخبار عاجلة

الاخبار - لحظة وصول الرئيس السيسى إلي العاصمة التشادية بنجامينا وسط إستقبال حاشد وكبير -
الأهالي يضبطون عاطل حاول خطف طفلة بالجيزة.. والمتهم: كنت عايز أسرق "الحلق" -
عدد اللاجئين من جنوب السودان في أوغندا يبلغ المليون -
ننشر نص ميثاق الشرف الإعلامي قبل عرضه للحوار المجتمعي -
القبض على عامل باع 202 متر من أرض "مصنع البصل" في سوهاج -
النيابة تعاين مركز شرطة "الوقف" عقب هروب 5 متهمين في الأقصر -
توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية -
بالصور.. انتهاء فعاليات مؤتمر وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالأقصر -
بـ1500 جنيه.. "أوقاف الإسكندرية" تعلن عن توفر صكوك الأضاحي -
محافظ أسيوط عن مولد "السيدة العذراء": له أهمية كبيرة في تنشيط السياحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أسامة هيكل: قطر تستقوى بالدول الكبرى.. والمُهلة «عاطفية»

Google+ Print
أسامة هيكل: قطر تستقوى بالدول الكبرى.. والمُهلة «عاطفية» أسامة هيكل: قطر تستقوى بالدول الكبرى.. والمُهلة «عاطفية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن علاقة دولة قطر بمصر ليست خفية على أحد، مشيرًا إلى وجود حالة كبيرة من الكراهية من النظام القطري ضد القاهرة.

وأضاف في حوار، مع برنامج «بصراحة»، على «نجوم إف إم»، اليوم الأحد، أن الدول الصغيرة مثل قطر تتبع نظاما لتأمين نفسها مثل استضافة القواعد العسكرية لإحدى الدول الكبيرة، موضحًا: «الفلوس لما بتكتر قوي ساعات تبقى نقمة، ويوصل قناعة الدول أنها تقدر تأمن نفسها، ويطلق على هذه الدول دول قزمية».

شاهد أيضا

وذكر: «الأسرة الحاكمة في قطر تستخدم الأموال في محاولة لكسب ود الدول الكبيرة، كما أنها تعمل على قلب نظم الحكم للعديد من الدول، وهو ما ظهر جليًا في الفترة الأخيرة ليس مع فقط وإنما مع والإمارات وأمن دول الخليج».

وعن مهلة دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين لقطر، قال: «المهلة بها جزء عاطفي لأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهي تهمة تستدعي رد فعل حقيقي وقوي، ويجب أن تؤخذ قرارات يا تضربها على رأسها يا إما توقع قرارات اقتصادية عليها، والأمر يحتاج لفعل أكثر من كلام».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة