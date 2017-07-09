المسعود: سنركز على السياحة الداخلية خلال دور الانعقاد الثالث

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قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن دور الانعقاد المقبل سيشهد مناقشة وإصدار تشريعات تركز بدرجة أكبر على استغلال السياحة الداخلية فى مصر، في ظل وجود مناطق سياحية واستثمارية غير موجودة فى أى مكان فى العالم.

وأوضح النائب في بيان له اليوم، أن دور الانعقاد الثالث والمقرر انعقاده في شهر اكتوبر المقبل، لن يمر دون أن تكون هناك خطوات ملموسة لاستغلال السياحة الداخلية، واستغلال الثروات الطبيعية لمصر.

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وأوضح أنه شكل مجموعة من الخبراء المصريين الوطنيين فى مجالى السياحة والاستثمار، للخروج بورقة عمل بها مجموعة من الحلول الواقعية القابلة للتنفيذ وترجمتها لتشريعات استثمارية، خاصة وأن هناك كثيرًا من الحلول، والأفكار الجديدة الواجب الأخذ بها فى هذا الشأن.