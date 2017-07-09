مبعوث ترامب للشرق الأوسط يزور إسرائيل الأسبوع الحالي

تل أبيب - (د ب أ):

يصل مبعوث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الخاص بقضايا الشرق الأوسط إلى إسرائيل، الأسبوع الحالى، حيث يزور الأراضي الفلسطينية فى إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يجتمع جيسون جرينبلات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأربعاء المقبل.

ولم تذكر الصحيفة أي تفاصيل عن موعد زيارته للأراضي الفلسطينية.

كان جرينبلات وجاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، قد زارا إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الشهر الماضي في إطار الجهود الأمريكية لاستئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية.

يشار إلى أن محادثات السلام متوقفة منذ عام 2014.