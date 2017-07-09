بالفيديو.. فرج عامر: إسلام محارب سينتقل للأهلي لهذا السبب

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كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن تلقي ناديه لعدة عروض للتعاقد مع نجم فريقه إسلام محارب، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن اللاعب أبلغه برغبته في الانتقال للنادي الأهلي، أو البقاء.

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأحد، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة ON sport، أن العروض التي تلقاها النادي لشراء «محارب» أكبر مما يعرضه الأهلي، لكنه سيذهب للنادي الأحمر لأن هذه رغبته، معلقًا «عنده عروض كتيرة بس هيروح الأهلي».

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وتابع رئيس النادي السكندري، أن إسلام محارب من أفضل اللاعبين في مصر، ويتمتع بأخلاق عالية، وملتزم لأقصى درجة، وطلب مني الموافقة على عرض الأهلي، أو البقاء في سموحة.