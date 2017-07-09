بالفيديو.. الترجي يقترب من الصدام مع الأهلي في دوري الأبطال

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أنهى الترجي التونسي، الشوط الأول لمباراته أمام ضيفه سان جورج الإثيوبي، متقدمًا بهدفين دون رد، خلال اللقاء المقام بين الفريقين حاليًا، على ملعب «رادس»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة أبطال إفريقيا.

تقدم خليل شمام للترجي بالهدف الأول في الدقيقة 29، قبل أن يضيف بلال ميجري الهدف الثاني في الدقيقة 36 من عمر الشوط.

فوز الترجي يضعه على قمة المجموعة الثالثة بالبطولة برصيد 12 نقطة، ليصطدم بالنادي الأهلي في الدور ربع النهائي.

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وفي نفس المجموعة تمكن صن داونز الجنوب إفريقي، من انهاء الشوط الأول لمباراته أمام فيتا كلوب الكونغولي، متقدمًا بهدف دون رد، وهى النتيجة التي تستقر به في المركز الثاني بالمجموعة وتضرب له موعدًا مع الوداد المغربي في دور الثمانية.