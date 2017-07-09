أخبار عاجلة

الأخبار - مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير يناقش تأسيس تيار عربي مقاوم للتطرف -
عودة حركة القطارات لطبيعتها بعد توقفها ساعة في سوهاج -
كشف حقيقة إصابة فتاة بطلقات نارية في سوهاج -
حبس لص سرق 64 ألف جنيه من موظف تحت تهديد السلاح في السويس -
العثور على جثة طفل حديث الولادة أسفل كوبري بالمنيا -
تخليدا لذكراه.. مطرانية المنيا تنظم قداسا على روح الأنبا "كيرلس" أسقف ميلانو -
جامعة القاهرة تعلن فوز 30 باحثًا بجوائز ​البحوث العلمية لعام 2016 -
السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية -
هكذا تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة بمجرد النظر -
ملامح وأرقام «لا تفوتك» من كلاسيكو السوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

موجيريني: الاتحاد الأوروبي يتضامن مع مصر في الحرب ضد الإرهاب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

موجيريني: الاتحاد الأوروبي يتضامن مع في الحرب ضد الإرهاب

07:55 م الأحد 09 يوليو 2017

موجيريني: الاتحاد الأوروبي يتضامن مع مصر في الحرب ضد الإرهاب

فيدريكا موجيريني

القاهرة - (د ب أ):
تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأحد، من الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن موجيريني قدمت خلال الاتصال التعازي في ضحايا حادث رفح الإرهابي، حيث أعربت عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في الحرب ضد الإرهاب، مشيدة بالرؤية المصرية الشاملة التي تدعو لمحاصرة ظاهرة الإرهاب من جميع الجوانب الفكرية والمالية والتنظيمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة القطرية، حيث أكد شكري عزم كل من مصر، والمملكة العربية ، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة علي تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.

كما استعرض شكري وموجيريني في اتصالهما التحضير لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي ينعقد أواخر الشهر الجاري، حرصًا من الجانبين علي إعطاء دفعة قوية للعلاقات المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجامعة العربية ترحب بتحرير مدينة بنغازي

    الجامعة العربية ترحب بتحرير مدينة بنغازي

    أخبار
  • وزير خارجية أيرلندا يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث رفح الإرهابي

    وزير خارجية أيرلندا يعزي نظيره المصري في ضحايا حادث رفح الإرهابي

    أخبار
  • الاتحاد الأوروبي يحث على توسيع نطاق الهدنة في سوريا

    الاتحاد الأوروبي يحث على توسيع نطاق الهدنة في سوريا

    أخبار
  • ملك البحرين: نقف بجوار مصر ونؤيد الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأعمال الإجرامية

    ملك البحرين: نقف بجوار مصر ونؤيد الإجراءات التي تتخذها للتصدي للأعمال

    أخبار

إعلان

70a09c0b55.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

شكري لنتنياهو: السعودية ملتزمة بتعهدات مصر في كامب ديفيد بشأن تيران وصنافير

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

من هو الشيخ عبدالله آل ثاني الذي توسط لوصول حجاج قطر إلى السعودية؟

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة

مصرع عامل صعقا بالكهرباء داخل مصنع جلود في إمبابة