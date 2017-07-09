موجيريني: الاتحاد الأوروبي يتضامن مع مصر في الحرب ضد الإرهاب

القاهرة - (د ب أ):

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأحد، من الممثلة العليا للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن موجيريني قدمت خلال الاتصال التعازي في ضحايا حادث رفح الإرهابي، حيث أعربت عن تضامن الاتحاد الأوروبي مع مصر في الحرب ضد الإرهاب، مشيدة بالرؤية المصرية الشاملة التي تدعو لمحاصرة ظاهرة الإرهاب من جميع الجوانب الفكرية والمالية والتنظيمية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول آخر تطورات الأزمة القطرية، حيث أكد شكري عزم كل من مصر، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة علي تغيير السياسات القطرية التي تقف خلف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال دعم وتمويل وإيواء التنظيمات الإرهابية.

كما استعرض شكري وموجيريني في اتصالهما التحضير لاجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي ينعقد أواخر الشهر الجاري، حرصًا من الجانبين علي إعطاء دفعة قوية للعلاقات المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة.