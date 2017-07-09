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"الإعلاميين" تطالب بتشكيل لجنة إعلامية موحدة من الدول المقاطعة لقطر

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مصراوي Masrawy

"الإعلاميين" تطالب بتشكيل لجنة إعلامية موحدة من الدول المقاطعة لقطر

07:52 م الأحد 09 يوليو 2017

حمدي الكُنيسي

كتبت- هاجر حسني:

اقترح حمدي الكُنيسي، نقيب الإعلاميين تشكيل لجنة إعلامية عليا مشتركة بين وسائل الإعلام العامة والخاصة في كل من والسعودية والإمارات والبحرين لتوحيد الخطاب الإعلامي للدول الأربع في حربها ضد الإرهاب والدول الداعمة له.

ونعى الكنيسي، في بيان صحفي، اليوم الأحد، شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة المصرية الذين اغتالتهم يد الغدر بكمين البرث جنوب رفح بمحافظة شمال سيناء، معربًا عن خالص العزاء لأسر الشهداء و للشعب المصري، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الكنيسي أن هذا الإرهاب الأسود لن ينال من عزيمة المصريين، بل يزيدهم إصراراً على دحر الإرهاب ومواصلة معركة بناء وتنمية الوطن.

وقال: "مصر تواجه مخططات خارجية وداخلية لوقف مسيرة التنمية والإصلاحات الكبيرة التي اتخذتها الدولة المصرية للعودة إلى وضعها التاريخي والطبيعي".

وطالب الكُنيسي، الإعلام المصري بالوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة في معركة تطهير أرض الوطن من الخونة والعملاء، وحشد كافة قوى المجتمع لدعم الدولة المصرية في معركتها ضد الإرهاب والدول الداعمة له.

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