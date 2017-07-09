​الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بفض دور الانعقاد الثاني للبرلمان

كتب- عبد الله قدري:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رقم 303 لسنة 2017، بفض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، اعتبارًا من يوم الخميس 6 يوليو الجاري.

جاء القرار بعد موافقة مجلس النواب ومصادقة الرئيس السيسي.

كان مجلس النواب، وافق على تفويض رئيس الجمهورية في تحديد موعد فض دور الانعقاد الثاني.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس على الآتي: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".